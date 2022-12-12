Баженова (Воронина) Александра Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.11.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1993
Бракосочетание
02.08.2013
Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
13.10.2015
Сын: Баженов Владислав Михайлович
Отец ребёнка: Баженов Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
28.11.2018
Сын: Баженов Даниэль Михайлович
Отец ребёнка: Баженов Михаил Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно