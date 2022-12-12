Баженова (Воронина) Александра Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баженова (Воронина) Александра Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.11.1993

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1993

Отец: Воронин Александр Николаевич

Мать: Олешкевич Анна Анатольевна

Бракосочетание
02.08.2013

Муж: Баженов Михаил Михайлович

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
13.10.2015

Сын: Баженов Владислав Михайлович

Отец ребёнка: Баженов Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
28.11.2018

Сын: Баженов Даниэль Михайлович

Отец ребёнка: Баженов Михаил Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баженов Михаил Михайлович

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