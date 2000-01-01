Колесов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.03.1906
Дочь: Илларионова Матрёна Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Сухоблюдное
Рождение ребёнка
14.05.1908
Дочь: Резвякова Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана