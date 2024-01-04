Содномов Чингис Булатович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.12.1975
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1975
Рождение ребёнка
03.06.1998
Дочь: Содномова Анастасия Чингисовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
23.07.2010
Сын: Содномов Тимур Чингисович
Мать ребёнка: Лузанова Людмила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Содномов Тамир Чингисович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лузанова Людмила