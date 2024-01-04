Содномов Чингис Булатович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Содномов Чингис Булатович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.12.1975

Пол

Мужской

Добавил:

ОХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1975

Отец: Содномов Булат Содномович

Мать: Янгутова Евгения Евграфовна

Рождение ребёнка
03.06.1998

Дочь: Содномова Анастасия Чингисовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
23.07.2010

Сын: Содномов Тимур Чингисович

Мать ребёнка: Лузанова Людмила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Содномов Тамир Чингисович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лузанова Людмила

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