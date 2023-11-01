Анна Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1837
Сын: Пыжев Павел Власович
Отец ребёнка: Пыжев Влас Кирилович
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Агрипина Власовна
Отец ребёнка: Пыжев Влас Кирилович
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Пыжев Влас Кирилович
Рождение ребёнка
1846
Сын: Пыжев Иван Власович
Отец ребёнка: Пыжев Влас Кирилович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Матрена Власовна
Отец ребёнка: Пыжев Влас Кирилович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Татьяна Власовна
Отец ребёнка: Пыжев Влас Кирилович
Рождение ребёнка
1855
Сын: Пыжев Яков Власович
Отец ребёнка: Пыжев Влас Кирилович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пыжев Влас Кирилович