Анна Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Сын: Пыжев Павел Власович

Отец ребёнка: Пыжев Влас Кирилович

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Агрипина Власовна

Отец ребёнка: Пыжев Влас Кирилович

Рождение ребёнка
1843

Сын: Пыжев Никифор Власович

Отец ребёнка: Пыжев Влас Кирилович

Рождение ребёнка
1846

Сын: Пыжев Иван Власович

Отец ребёнка: Пыжев Влас Кирилович

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Матрена Власовна

Отец ребёнка: Пыжев Влас Кирилович

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Татьяна Власовна

Отец ребёнка: Пыжев Влас Кирилович

Рождение ребёнка
1855

Сын: Пыжев Яков Власович

Отец ребёнка: Пыжев Влас Кирилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пыжев Влас Кирилович

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