Белова Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Левшина София Александровна
Отец ребёнка: Белов Александр Иванович
Кузьминское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белова Евстолия
Отец ребёнка: Белов Александр Иванович
Смерть
Неизвестно