Ушахин Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1896
Сын: Ушахин Александр Васильевич
Мать ребёнка: Ушахина ?
г. Екатеринбург
Рождение ребёнка
30.08.1923
Мать ребёнка: Ушахина ?
г. Екатеринбург
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ушахина ?
Смерть
Неизвестно