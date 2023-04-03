Ушахин Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ушахин Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1896 г.р.
1923 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Сын: Ушахин Александр Васильевич

Мать ребёнка: Ушахина ?

г. Екатеринбург
Рождение ребёнка
30.08.1923

Сын: Ушахин Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Ушахина ?

г. Екатеринбург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ушахина ?

Смерть
Неизвестно
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