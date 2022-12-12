Корелина Екатерина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1734
Дата смерти26.07.1803 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1735
Отец ребёнка: Корелин Федор Васильевич
Шулево, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1753
Отец ребёнка: Корелин Федор Васильевич
Рождение ребёнка
1758
Отец ребёнка: Корелин Федор Васильевич
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Макрида Федоровна
Отец ребёнка: Корелин Федор Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.07.1803 ст.