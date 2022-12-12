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Корелина Екатерина Ивановна

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Место рождения

Сергеево, Тотемский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1734

Дата смерти

26.07.1803 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: не указан

Мать: не указана

Сергеево, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1735

Сын: Корелин Федор Федорович

Отец ребёнка: Корелин Федор Васильевич

Шулево, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1753

Сын: Корелин Петр Федорович

Отец ребёнка: Корелин Федор Васильевич

Рождение ребёнка
1758

Сын: Корелин Федот Федорович

Отец ребёнка: Корелин Федор Васильевич

Рождение ребёнка
1771

Дочь: Макрида Федоровна

Отец ребёнка: Корелин Федор Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корелин Федор Васильевич

Смерть
26.07.1803 ст.
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