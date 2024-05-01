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Филиппова Агрипина Порфирьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.02.1889

Муж: Минейчев Григорий Федорович

Рождение ребёнка
23.10.1895

Сын: Минейчев Степан Григорьевич

Отец ребёнка: Минейчев Григорий Федорович

Рождение ребёнка
03.07.1910

Сын: Минейчев Андрей Григорьевич

Отец ребёнка: Минейчев Григорий Федорович

Смерть
Неизвестно

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