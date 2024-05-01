Филиппова Агрипина Порфирьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.02.1889
Рождение ребёнка
23.10.1895
Сын: Минейчев Степан Григорьевич
Отец ребёнка: Минейчев Григорий Федорович
Рождение ребёнка
03.07.1910
Сын: Минейчев Андрей Григорьевич
Отец ребёнка: Минейчев Григорий Федорович
Смерть
Неизвестно