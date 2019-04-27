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Котельников Николай Георгиевич
Котельников Николай Георгиевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.05.1957
Пол
Мужской
Отец
Котельников Георгий Романович
1929 г.р.
Мать
Котельникова Мария Алексеевна
1933 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1957
Отец:
Котельников Георгий Романович
Мать:
Котельникова Мария Алексеевна
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