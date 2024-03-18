Перов Вединий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перов Вединий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перов Андрей Вединиевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перов Константин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перов Степан

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перов Ульян Вединиевич

Мать ребёнка: не указана

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