Генанов Султан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Генанов Султан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1886 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: ?

Мать: Камалетдинова Хадича (Актутэй)

Рождение ребёнка
19.01.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Генанов Ильхам

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Генанова Наиля

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Ташкент
Смерть
Неизвестно
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