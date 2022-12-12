Рахматуллина (Заляева) Мавлиха Заляевна
Место рождения
Дата рождения02.01.1922
Дата смерти07.12.1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Вычислено 01.07.1949
Кибрай, Орджоникидзевский р-н, Ташенкт, Узбекская ССР
Вычислено из учета того, что они точно познакомились в Кибрае и по рождению сына Фахима в июле 1950-го.
Рождение ребёнка
25.07.1950
Сын: Рахматуллин Фахим Адиятович
Отец ребёнка: Рахматуллин Адият Рахматуллович
Кибрай, Орджоникидзевский р-н, Ташенкт, Узбекская ССР
Рождение ребёнка
07.05.1953
Рождение ребёнка
03.07.1955
Рождение ребёнка
03.07.1955
Смерть
07.12.1970