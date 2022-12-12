Рахматуллина (Заляева) Мавлиха Заляевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРахматуллина (Заляева) Мавлиха Заляевна

Рахматуллина (Заляева) Мавлиха Заляевна

avatar

Место рождения

Ташлы-Елга, Кукморский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

02.01.1922

Дата смерти

07.12.1970

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1917 г.р.

Дети

1950 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Ташлы-Елга, Кукморский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Вычислено 01.07.1949

Муж: Рахматуллин Адият Рахматуллович

Кибрай, Орджоникидзевский р-н, Ташенкт, Узбекская ССР
Вычислено из учета того, что они точно познакомились в Кибрае и по рождению сына Фахима в июле 1950-го.
Рождение ребёнка
25.07.1950

Сын: Рахматуллин Фахим Адиятович

Отец ребёнка: Рахматуллин Адият Рахматуллович

Кибрай, Орджоникидзевский р-н, Ташенкт, Узбекская ССР
Рождение ребёнка
07.05.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рахматуллин Адият Рахматуллович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.07.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рахматуллин Адият Рахматуллович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.07.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рахматуллин Адият Рахматуллович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
07.12.1970
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close