Дедова Анна Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1813
Сын: Дедов Никифор Иванов
Отец ребёнка: Дедов Иван Акимов
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Евгения Иванова
Отец ребёнка: Дедов Иван Акимов
Рождение ребёнка
Около 1827
Сын: Дедов Федор Иванов
Отец ребёнка: Дедов Иван Акимов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дедов Иван Акимов
Смерть
Неизвестно