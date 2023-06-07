Дедова Анна Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дедова Анна Тимофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1787 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Дедов Никифор Иванов

Отец ребёнка: Дедов Иван Акимов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: Евгения Иванова

Отец ребёнка: Дедов Иван Акимов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Дедов Федор Иванов

Отец ребёнка: Дедов Иван Акимов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дедов Иван Акимов

Смерть
Неизвестно
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