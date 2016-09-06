Федотова Ирина Вячеславововна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотова Ирина Вячеславововна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.04.1963

Дата смерти

06.09.2016

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1963

Отец: не указан

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федотов Евгений Николаевич

Смерть
06.09.2016
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