Федотова Ирина Вячеславововна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.04.1963
Дата смерти06.09.2016
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1963
Отец: не указан
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Федотов Евгений Николаевич
Смерть
06.09.2016