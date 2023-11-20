Залесов Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Залесов Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Залесов Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Залесова Таисия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Залесов Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Залесова Таисия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Залесова Таисия

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