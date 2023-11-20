Залесов Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Залесов Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Залесова Таисия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Залесов Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Залесова Таисия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Залесова Таисия