Кыргыс (Монгуш) Дадар-Кыс Доспай-ооловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кыргыс (Монгуш) Дадар-Кыс Доспай-ооловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Монгуш Доспай-оол Монгушевич

Мать: Монгуш Манмаажап Баир-ооловна

Рождение ребёнка
1953

Сын: Кыргыс Александр Кара-оолович

Отец ребёнка: Кыргыс Кара-оол Буга-Хырынович

Рождение ребёнка
1955

Сын: Кыргыс Валерий Кара-оолович

Отец ребёнка: Кыргыс Кара-оол Буга-Хырынович

Рождение ребёнка
1962

Сын: Кыргыс Виктор Кара-оолович

Отец ребёнка: Кыргыс Кара-оол Буга-Хырынович

Рождение ребёнка
1964

Сын: Кыргыс Владимир Кара-оолович

Отец ребёнка: Кыргыс Кара-оол Буга-Хырынович

Рождение ребёнка
10.06.1968

Дочь: Монгуш Анчила Кара-ооловна

Отец ребёнка: Кыргыс Кара-оол Буга-Хырынович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кыргыс Кара-оол Буга-Хырынович

Смерть
Неизвестно
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