Кыргыс (Монгуш) Дадар-Кыс Доспай-ооловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1930
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Рождение ребёнка
1953
Сын: Кыргыс Александр Кара-оолович
Отец ребёнка: Кыргыс Кара-оол Буга-Хырынович
Рождение ребёнка
1955
Сын: Кыргыс Валерий Кара-оолович
Отец ребёнка: Кыргыс Кара-оол Буга-Хырынович
Рождение ребёнка
1962
Сын: Кыргыс Виктор Кара-оолович
Отец ребёнка: Кыргыс Кара-оол Буга-Хырынович
Рождение ребёнка
1964
Сын: Кыргыс Владимир Кара-оолович
Отец ребёнка: Кыргыс Кара-оол Буга-Хырынович
Рождение ребёнка
10.06.1968
Дочь: Монгуш Анчила Кара-ооловна
Отец ребёнка: Кыргыс Кара-оол Буга-Хырынович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно