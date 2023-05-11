Варлыгин Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варлыгин Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1921 г.р.

Дети

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.01.1944

Сын: Варлыгин Николай

Мать ребёнка: Кузьминова Надежда

д.Спасская
Развод
Неизвестно

Жена: Кузьминова Надежда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузьминова Надежда

Смерть
Неизвестно
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