Варлыгин Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.01.1944
Сын: Варлыгин Николай
Мать ребёнка: Кузьминова Надежда
д.Спасская
Развод
Неизвестно
Жена: Кузьминова Надежда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кузьминова Надежда
Смерть
Неизвестно