Кольцова (Бадейкина) Дарья Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.03.1903
Дата смерти02.12.1980
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1903
Отец: Бадейкин Егор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.12.1926
Дочь: Боровкова Антонина Сергеевна
Отец ребёнка: Кольцов Сергей Иванович
Рождение ребёнка
10.10.1928
Сын: Кольцов Анатолий Сергеевич
Отец ребёнка: Кольцов Сергей Иванович
Рождение ребёнка
12.08.1935
Дочь: Ривкинд Светлана Сергеевна
Отец ребёнка: Кольцов Сергей Иванович
Рождение ребёнка
07.09.1940
Сын: Кольцов Бронислав Сергеевич
Отец ребёнка: Кольцов Сергей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Сергеевна
Отец ребёнка: Кольцов Сергей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кольцова Александра Сергеевна
Отец ребёнка: Кольцов Сергей Иванович
Смерть
02.12.1980