Кольцова (Бадейкина) Дарья Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКольцова (Бадейкина) Дарья Егоровна

Кольцова (Бадейкина) Дарья Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.03.1903

Дата смерти

02.12.1980

Пол

Женский

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1903

Отец: Бадейкин Егор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.12.1926

Дочь: Боровкова Антонина Сергеевна

Отец ребёнка: Кольцов Сергей Иванович

Рождение ребёнка
10.10.1928

Сын: Кольцов Анатолий Сергеевич

Отец ребёнка: Кольцов Сергей Иванович

Рождение ребёнка
12.08.1935

Дочь: Ривкинд Светлана Сергеевна

Отец ребёнка: Кольцов Сергей Иванович

Рождение ребёнка
07.09.1940

Сын: Кольцов Бронислав Сергеевич

Отец ребёнка: Кольцов Сергей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Сергеевна

Отец ребёнка: Кольцов Сергей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кольцова Александра Сергеевна

Отец ребёнка: Кольцов Сергей Иванович

Смерть
02.12.1980
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close