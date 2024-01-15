Чернышева (Ткаченко) Параскева Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
16.02.1883 ст.
Евдокия Александровна Ткаченко
Восприемник
04.02.1885 ст.
Кирилл Александрович Ткаченко
Бракосочетание
08.04.1885 ст.
Рождение ребёнка
19.11.1886 ст.
Дочь: Чернышева Екатерина Федоровна
Отец ребёнка: Чернышев Федор Никитич
Рождение ребёнка
27.11.1888 ст.
Отец ребёнка: Чернышев Федор Никитич
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SHH-C?i=592&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
06.10.1889 ст.
Харитина Александровна Ткаченко
Восприемник
20.09.1891 ст.
Фекла Григорьевна Демяненко
Рождение ребёнка
12.11.1893 ст.
Сын: Чернышев Филипп Федорович
Отец ребёнка: Чернышев Федор Никитич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно