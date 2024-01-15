Чернышева (Ткаченко) Параскева Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышева (Ткаченко) Параскева Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
16.02.1883 ст.
Николаевка, Сумська область
Евдокия Александровна Ткаченко
Восприемник
04.02.1885 ст.
Николаевка, Сумська область
Кирилл Александрович Ткаченко
Бракосочетание
08.04.1885 ст.

Муж: Чернышев Федор Никитич

Николаевка, Сумська область
Рождение ребёнка
19.11.1886 ст.

Дочь: Чернышева Екатерина Федоровна

Отец ребёнка: Чернышев Федор Никитич

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
27.11.1888 ст.

Сын: Чернышев Яков Федорович

Отец ребёнка: Чернышев Федор Никитич

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SHH-C?i=592&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
06.10.1889 ст.
Николаевка, Сумська область
Харитина Александровна Ткаченко
Восприемник
20.09.1891 ст.
Николаевка, Сумська область
Фекла Григорьевна Демяненко
Рождение ребёнка
12.11.1893 ст.

Сын: Чернышев Филипп Федорович

Отец ребёнка: Чернышев Федор Никитич

Кровное, Сумська область
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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