Канукова (Тулатова) Гошеймахо — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Канукова (Тулатова) Гошеймахо

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тулатов Уари

Мать: Тулатова Налкыз Мулдаровна

Рождение ребёнка
1836

Сын: Кануков Дударуко

Отец ребёнка: Кануков Дудар Азоевич

Рождение ребёнка
1840

Дочь: София

Отец ребёнка: Кануков Дудар Азоевич

Рождение ребёнка
1843

Сын: Кануков Мурзабек

Отец ребёнка: Кануков Дудар Азоевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кануков Дудар Азоевич

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