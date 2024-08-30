Капёнкин Александр Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капёнкин Александр Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Капёнкина Елена Александровна

Мать ребёнка: Капёнкина Раиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Капёнкина Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Капёнкина Раиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Капёнкин Виталий Александрович

Мать ребёнка: Капёнкина Раиса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Капёнкина Раиса

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