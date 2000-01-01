Куксевич Мефодий
Место рожденияд. Луговцы, Оршанский р-н, Витебская обл., Белорусской ССР
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Куксевич Иван
Мать: не указана
д. Луговцы, Оршанский р-н, Витебская обл., Белорусской ССР
д. Луговцы, Оршанский р-н, Витебская обл., Белорусской ССР
Рождение ребёнка
1926
Сын: Куксевич Геннадий
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно