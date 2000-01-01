Куксевич Мефодий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куксевич Мефодий

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Место рождения

д. Луговцы, Оршанский р-н, Витебская обл., Белорусской ССР

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1860 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Куксевич Иван

Мать: не указана

д. Луговцы, Оршанский р-н, Витебская обл., Белорусской ССР
д. Луговцы, Оршанский р-н, Витебская обл., Белорусской ССР
Рождение ребёнка
1926

Сын: Куксевич Геннадий

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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