Горшков Филипп Трофимович
Место рождения
Дата рождения14.11.1803 ст.
Дата смертиДо 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1803 ст.
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Иван Филиппович
Мать ребёнка: Горшкова Домна
Рождение ребёнка
Около 1827
Сын: Горшков Василий Филиппович
Мать ребёнка: Горшкова Домна
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: Анна Филипповна
Мать ребёнка: Горшкова Домна
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: Марья Филипповна
Мать ребёнка: Горшкова Домна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горшкова Домна
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1858