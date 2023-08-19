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Горшков Филипп Трофимович

Место рождения

Тюшевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

14.11.1803 ст.

Дата смерти

До 1858

Пол

Мужской

Отец

Около 1761 г.р.

Мать

Около 1760 г.р.

Жена

Около 1806 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1803 ст.

Отец: Трофим Никитич

Мать: Марковна Февронья Мироновна?/Марковна

Тюшевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Иван Филиппович

Мать ребёнка: Горшкова Домна

Тюшевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Горшков Василий Филиппович

Мать ребёнка: Горшкова Домна

Тюшевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: Анна Филипповна

Мать ребёнка: Горшкова Домна

Тюшевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: Марья Филипповна

Мать ребёнка: Горшкова Домна

Тюшевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горшкова Домна

Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Тюшевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Смерть
До 1858
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