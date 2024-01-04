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Пустушкина Евдокия Абрамовна
Пустушкина Евдокия Абрамовна
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Древо
Место рождения
Крестово-Городище
, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
Дата рождения
05.02.1890
Пол
Женский
Отец
Пустушкин Абрам Петрович
1856 г.р.
Мать
Дундукова Ефимия Харитоновна
1859 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ПГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1890
Отец:
Пустушкин Абрам Петрович
Мать:
Дундукова Ефимия Харитоновна
Крестово-Городище
, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
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