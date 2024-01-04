Пустушкина Евдокия Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПустушкина Евдокия Абрамовна

Пустушкина Евдокия Абрамовна

Место рождения

Крестово-Городище, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

05.02.1890

Пол

Женский

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1890

Отец: Пустушкин Абрам Петрович

Мать: Дундукова Ефимия Харитоновна

Крестово-Городище, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close