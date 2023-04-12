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Мавра Мокеевна
Мавра Мокеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1841
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Мокей
Мать
Мария Дмитриевна
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841
Отец:
Мокей
Мать:
Мария Дмитриевна
Смерть
Неизвестно
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