Белоусов Виктор Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.07.1940
Дата смерти17.03.2016
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белоусов Владимир Кикторович
Мать ребёнка: Белоусова Валентина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белоусова Надежда Викторовна
Мать ребёнка: Белоусова Валентина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.03.2016