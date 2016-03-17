Белоусов Виктор Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоусов Виктор Афанасьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.07.1940

Дата смерти

17.03.2016

Пол

Мужской

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белоусов Владимир Кикторович

Мать ребёнка: Белоусова Валентина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белоусова Надежда Викторовна

Мать ребёнка: Белоусова Валентина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белоусова Валентина Васильевна

Смерть
17.03.2016
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