Разживина Анфиса Семеновна
Место рождения
Дата рождения16.08.1888 ст.
Дата смерти1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1888 ст.
Отец: Семен Гаврилович
Мать: Матрона Григорьевна
Рождение ребёнка
19.01.1911 ст.
Сын: Разживин Григорий Глебович
Отец ребёнка: Разживин Глеб Петрович
Лиханово, Судиславский муниципальный район, Костромская область
Смерть
1968
Красный Профинтерн, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область