Разживина Анфиса Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Разживина Анфиса Семеновна

Место рождения

Шигарево, Судиславский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

16.08.1888 ст.

Дата смерти

1968

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1888 ст.

Отец: Семен Гаврилович

Мать: Матрона Григорьевна

Шигарево, Судиславский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
19.01.1911 ст.

Сын: Разживин Григорий Глебович

Отец ребёнка: Разживин Глеб Петрович

Лиханово, Судиславский муниципальный район, Костромская область
Смерть
1968
Красный Профинтерн, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
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