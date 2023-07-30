Козлова Домна Козьминовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смертиДо 1818
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1778
Сын: Козлов Иван Павлович
Отец ребёнка: Козлов Павел Иванович
Рождение ребёнка
1783
Отец ребёнка: Козлов Павел Иванович
Рождение ребёнка
1786
Отец ребёнка: Козлов Павел Иванович
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Козлова Евфросинья Павловна
Отец ребёнка: Козлов Павел Иванович
Близнецы с Николаем.
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Козлова Евдокия Павловна
Отец ребёнка: Козлов Павел Иванович
Рождение ребёнка
1791
Отец ребёнка: Козлов Павел Иванович
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Козлова Ирина Павловна
Отец ребёнка: Козлов Павел Иванович
Рождение ребёнка
Около 1797
Сын: Козлов Иван Павлович
Отец ребёнка: Козлов Павел Иванович
Рождение ребёнка
24.08.1802
Отец ребёнка: Козлов Павел Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1818