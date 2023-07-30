Козлова Домна Козьминовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова Домна Козьминовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

До 1818

Пол

Женский

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Козлов Иван Павлович

Отец ребёнка: Козлов Павел Иванович

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Козлов Алексей Павлович

Отец ребёнка: Козлов Павел Иванович

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Козлов Николай Павлович

Отец ребёнка: Козлов Павел Иванович

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Козлова Евфросинья Павловна

Отец ребёнка: Козлов Павел Иванович

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Близнецы с Николаем.
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Козлова Евдокия Павловна

Отец ребёнка: Козлов Павел Иванович

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Козлов Феоктист Павлович

Отец ребёнка: Козлов Павел Иванович

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Козлова Ирина Павловна

Отец ребёнка: Козлов Павел Иванович

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Козлов Иван Павлович

Отец ребёнка: Козлов Павел Иванович

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
24.08.1802

Сын: Козлов Игорь Павлович

Отец ребёнка: Козлов Павел Иванович

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Павел Иванович

Смерть
До 1818
Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
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