Семичев Петр Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Семичев Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.07.1948
Сын: Семичев Александр Петрович
Мать ребёнка: Семичева Софья Александровна
Рождение ребёнка
05.05.1950
Мать ребёнка: Семичева Софья Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно