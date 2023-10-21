Семичев Петр Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семичев Петр Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Семичев Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.07.1948

Сын: Семичев Александр Петрович

Мать ребёнка: Семичева Софья Александровна

Рождение ребёнка
05.05.1950

Сын: Семичев Николай Петрович

Мать ребёнка: Семичева Софья Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семичева Софья Александровна

Смерть
Неизвестно
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