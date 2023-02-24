Коровенкова (Аксенова) Евдокия Тихонова
Место рождениядеревня Екатериновка, Панцыревская волость, Городищевский уезд, Пензенская губерния
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Аксенов Тихон
Мать: не указана
деревня Екатериновка, Панцыревская волость, Городищевский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
17.02.1867
Рождение ребёнка
06.01.1868
Отец ребёнка: Коровенков Михаил Лаврентьев
деревня Николаевка, Панцыревская волость, Городище
Смерть
Неизвестно