Евтушенко Владимир Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евтушенко Владимир Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.01.1955

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1955

Отец: Евтушенко Михаил Данилович

Мать: Евтушенко Екатерина Антоновна

Рождение ребёнка
28.01.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Евтушенко Галина Михайловна

Рождение ребёнка
17.02.1985

Сын: Евтушенко Михаил Владимирович

Мать ребёнка: Евтушенко Галина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евтушенко Галина Михайловна

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