Евтушенко Владимир Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.01.1955
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1955
Рождение ребёнка
28.01.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Евтушенко Галина Михайловна
Рождение ребёнка
17.02.1985
Сын: Евтушенко Михаил Владимирович
Мать ребёнка: Евтушенко Галина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно