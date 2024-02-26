Кирпичева (Кирпичева) Надежда Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирпичева (Кирпичева) Надежда Алексеевна

Место рождения

Полоцк

Дата рождения

1906

Пол

Женский

Отец

1873 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Кирпичев Алексей Андреевич

Мать: ?

Полоцк
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