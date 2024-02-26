Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Кирпичева (Кирпичева) Надежда Алексеевна
Кирпичева (Кирпичева) Надежда Алексеевна
Написать автору
Древо
Место рождения
Полоцк
Дата рождения
1906
Пол
Женский
Отец
Кирпичев Алексей Андреевич
1873 г.р.
Мать
(Кирпичева) ?
Дети
Не указаны
Добавил:
АS
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец:
Кирпичев Алексей Андреевич
Мать:
?
Полоцк
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия