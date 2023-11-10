Мозгалёва Валентина Матвеевна
Место рожденияОрдынский р-он Новосибирская обл. п. Шарап
Дата рождения07.03.1925
Дата смерти08.01.1989
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1925
Ордынский р-он Новосибирская обл. п. Шарап
Рождение ребёнка
03.04.1947
Сын: Мозгалёв Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Мозгалёв Николай Никитович
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Мозгалева Тамара Николаевна
Отец ребёнка: Мозгалёв Николай Никитович
Рождение ребёнка
12.11.1950
Сын: Мозгалёв Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Мозгалёв Николай Никитович
Рождение ребёнка
29.04.1952
Сын: Мозгалёв Геннадий Николаевич
Отец ребёнка: Мозгалёв Николай Никитович
Рождение ребёнка
13.02.1956
Дочь: Мозгалёва Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Мозгалёв Николай Никитович
Смерть
08.01.1989