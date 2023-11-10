Мозгалёва Валентина Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мозгалёва Валентина Матвеевна

Место рождения

Ордынский р-он Новосибирская обл. п. Шарап

Дата рождения

07.03.1925

Дата смерти

08.01.1989

Пол

Женский

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1925

Отец: Грехонин Матвей Петрович

Мать: Грехонина Девичья Шабанова неизвестно

Ордынский р-он Новосибирская обл. п. Шарап
Рождение ребёнка
03.04.1947

Сын: Мозгалёв Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Мозгалёв Николай Никитович

Николаевск-на-Амуре, Николаевский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
1948

Дочь: Мозгалева Тамара Николаевна

Отец ребёнка: Мозгалёв Николай Никитович

Николаевск-на-Амуре, Николаевский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
12.11.1950

Сын: Мозгалёв Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Мозгалёв Николай Никитович

Николаевск-на-Амуре, Николаевский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
29.04.1952

Сын: Мозгалёв Геннадий Николаевич

Отец ребёнка: Мозгалёв Николай Никитович

Николаевск-на-Амуре, Николаевский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
13.02.1956

Дочь: Мозгалёва Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Мозгалёв Николай Никитович

Николаевск-на-Амуре, Николаевский муниципальный район, Хабаровский край
Смерть
08.01.1989
Николаевск-на-Амуре, Николаевский муниципальный район, Хабаровский край
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