Симаков Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симаков Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1872 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Симаков Иван Алексеевич

Мать: не указана

Осуждение
1931
как кулак, выслан из д. Ошурки на спецпоселение в г. Магнитогорск
Реабилитация осужденного
13.01.1994
Место жительства
Неизвестно
Ошурки, Завражьинская волость, Костромской уезд
Отбывание наказания
Неизвестно
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Смерть
Неизвестно
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