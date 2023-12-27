Трубицын Нестор Прокофьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1703
Дата смертиМежду 1750 и 1763
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703
Отец: Трубицын Прокофей Никифоров
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1736
Сын: Трубицын Емельян Нестеров
Мать ребёнка: Трубицына Акилина Васильева
Рождение ребёнка
1741
Мать ребёнка: Трубицына Акилина Васильева
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Свинкина Афимья
Мать ребёнка: Трубицына Акилина Васильева
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Тюлева Татьяна
Мать ребёнка: Трубицына Акилина Васильева
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Трубицына Акилина Васильева
Рождение ребёнка
1751
Мать ребёнка: Трубицына Акилина Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
Архив Древних Актов | Фонд 350, опись 2, Книга 2746, листы 3298об-3299
Место жительства
Неизвестно
Осташков, Осташковский, Тверская область
Смерть
Между 1750 и 1763