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Трубицын Нестор Прокофьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1703

Дата смерти

Между 1750 и 1763

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703

Отец: Трубицын Прокофей Никифоров

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1736

Сын: Трубицын Емельян Нестеров

Мать ребёнка: Трубицына Акилина Васильева

Рождение ребёнка
1741

Сын: Трубицын Петр Нестеров

Мать ребёнка: Трубицына Акилина Васильева

Рождение ребёнка
1742

Дочь: Свинкина Афимья

Мать ребёнка: Трубицына Акилина Васильева

Рождение ребёнка
1746

Дочь: Тюлева Татьяна

Мать ребёнка: Трубицына Акилина Васильева

Рождение ребёнка
1748

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Трубицына Акилина Васильева

Рождение ребёнка
1751

Сын: Трубицын Петр Нестеров

Мать ребёнка: Трубицына Акилина Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трубицына Акилина Васильева

Упоминание
Неизвестно
Архив Древних Актов | Фонд 350, опись 2, Книга 2746, листы 3298об-3299
Место жительства
Неизвестно
Осташков, Осташковский, Тверская область
Смерть
Между 1750 и 1763
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