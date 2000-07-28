Багдаев (Багдоев) Михаил Богданович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Багдаев (Багдоев) Михаил Богданович

Место рождения

Икалто, თელავის მუნიციპალიტეტი, კახეთი

Дата рождения

17.07.1907

Дата смерти

28.07.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1907

Отец: Багдоев Богдан Иванович

Мать: Багдоева Маргарита Николаевна

Икалто, თელავის მუნიციპალიტეტი, კახეთი
Под Телави
Бракосочетание
12.11.1936

Жена: Багдаева Наталья Евгеньевна

Москва, город федерального значения Москва
Пролетарское районное бюро ЗАГС
Бракосочетание
11.01.1938

Жена: Багдаева Наталья Евгеньевна

Отдел ЗАГС Пролетарского района
Рождение ребёнка
08.12.1946

Дочь: Багдаева Елена Михайловна

Мать ребёнка: Багдаева Наталья Евгеньевна

Москва, город федерального значения Москва
Пролетарский отдел ЗАГС
Смерть
28.07.2000
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