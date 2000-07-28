Багдаев (Багдоев) Михаил Богданович
Место рождения
Дата рождения17.07.1907
Дата смерти28.07.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1907
Под Телави
Бракосочетание
12.11.1936
Пролетарское районное бюро ЗАГС
Бракосочетание
11.01.1938
Отдел ЗАГС Пролетарского района
Рождение ребёнка
08.12.1946
Дочь: Багдаева Елена Михайловна
Мать ребёнка: Багдаева Наталья Евгеньевна
Пролетарский отдел ЗАГС
Смерть
28.07.2000