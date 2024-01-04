Хренова (Червякова) Елизавета Ивановна
Место рождения
Дата рождения19.12.1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.01.1936
Сын: Хренов Василий Терентьевич
Отец ребёнка: Хренов Терентий Филиппович
Рождение ребёнка
01.01.1938
Дочь: Павлюк Валентина Терентьевна
Отец ребёнка: Хренов Терентий Филиппович
Рождение ребёнка
28.11.1940
Дочь: Хренова Евгения Терентьевна
Отец ребёнка: Хренов Терентий Филиппович
Рождение ребёнка
30.03.1942
Сын: Хренов Алексей Терентьевич
Отец ребёнка: Хренов Терентий Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно