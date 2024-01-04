Хренова (Червякова) Елизавета Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хренова (Червякова) Елизавета Ивановна

Место рождения

Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

19.12.1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
14.01.1936

Сын: Хренов Василий Терентьевич

Отец ребёнка: Хренов Терентий Филиппович

Рождение ребёнка
01.01.1938

Дочь: Павлюк Валентина Терентьевна

Отец ребёнка: Хренов Терентий Филиппович

Рождение ребёнка
28.11.1940

Дочь: Хренова Евгения Терентьевна

Отец ребёнка: Хренов Терентий Филиппович

Рождение ребёнка
30.03.1942

Сын: Хренов Алексей Терентьевич

Отец ребёнка: Хренов Терентий Филиппович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хренов Терентий Филиппович

Смерть
Неизвестно
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