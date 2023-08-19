Moyel (Buber) Eta Degala
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смерти22.08.1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1898
Сын: Moyel Motel L
Отец ребёнка: Moyel Shyeh Moyel
Рождение ребёнка
31.10.1902
Дочь: Hockman Shirley
Отец ребёнка: Moyel Shyeh Moyel
Рождение ребёнка
13.02.1906
Дочь: Zeidel Jenny
Отец ребёнка: Moyel Shyeh Moyel
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
22.08.1942