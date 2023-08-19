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Moyel (Buber) Eta Degala

Место рождения

Торчин, Волинська область

Дата рождения

1878

Дата смерти

22.08.1942

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Торчин, Волинська область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Moyel Motel L

Отец ребёнка: Moyel Shyeh Moyel

Торчин, Волинська область
Рождение ребёнка
31.10.1902

Дочь: Hockman Shirley

Отец ребёнка: Moyel Shyeh Moyel

Торчин, Волинська область
Рождение ребёнка
13.02.1906

Дочь: Zeidel Jenny

Отец ребёнка: Moyel Shyeh Moyel

Торчин, Волинська область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
22.08.1942
Торчин, Волинська область
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