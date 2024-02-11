Шавдаров Пëтр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шавдаров Пëтр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1952

Дочь: Шавдарова Надежда Петровна

Мать ребёнка: Андреева Ксения Ефимовна

Рождение ребёнка
1954

Дочь: Шавдарова Галина Петровна

Мать ребёнка: Андреева Ксения Ефимовна

Рождение ребёнка
1962

Сын: Шавдаров Александр Петрович

Мать ребёнка: Андреева Ксения Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шавдаров Геннадий Петрович

Мать ребёнка: Андреева Ксения Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андреева Ксения Ефимовна

Смерть
Неизвестно
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