Шавдаров Пëтр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1952
Дочь: Шавдарова Надежда Петровна
Мать ребёнка: Андреева Ксения Ефимовна
Рождение ребёнка
1954
Дочь: Шавдарова Галина Петровна
Мать ребёнка: Андреева Ксения Ефимовна
Рождение ребёнка
1962
Сын: Шавдаров Александр Петрович
Мать ребёнка: Андреева Ксения Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шавдаров Геннадий Петрович
Мать ребёнка: Андреева Ксения Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Андреева Ксения Ефимовна
Смерть
Неизвестно