Гайворонских (Коржова) Домна Павловна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Коржов Павел
Мать: Коржова ?
Рождение ребёнка
14.11.1933
Сын: Гайворонских Иван Дмитриевич
Отец ребёнка: Гайворонских Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Истомина Серафима Дмитриевна
Отец ребёнка: Гайворонских Дмитрий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1989
Клайпеда, Klaipėdos miesto savivaldybė, Klaipėdos apskritis