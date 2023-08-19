Гайворонских (Коржова) Домна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гайворонских (Коржова) Домна Павловна

Место рождения

Краснооктябрьское, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1989

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коржов Павел

Мать: Коржова ?

Краснооктябрьское, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
14.11.1933

Сын: Гайворонских Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Гайворонских Дмитрий Васильевич

Краснооктябрьское, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1938

Дочь: Истомина Серафима Дмитриевна

Отец ребёнка: Гайворонских Дмитрий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гайворонских Дмитрий Васильевич

Смерть
1989
Клайпеда, Klaipėdos miesto savivaldybė, Klaipėdos apskritis
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