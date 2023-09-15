Денисенко (Попова) Зоя Герасимовна
Место рождения
Дата рождения1923
Дата смерти1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: Попов Герасим Лаврентьевич
Мать: Дарья Герасимовна
Рождение ребёнка
31.07.1952
Сын: Денисенко Юрий Герасимович
Отец ребёнка: Денисенко Герасим Александрович
Рождение ребёнка
29.12.1954
Дочь: Жемская Надежда Герасимовна
Отец ребёнка: Денисенко Герасим Александрович
Рождение ребёнка
29.06.1959
Дочь: Комлева Ирина Герасимовна
Отец ребёнка: Денисенко Герасим Александрович
Смерть
1977
Похороны
Неизвестно