Денисенко (Попова) Зоя Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисенко (Попова) Зоя Герасимовна

Место рождения

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область

Дата рождения

1923

Дата смерти

1977

Пол

Женский

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Попов Герасим Лаврентьевич

Мать: Дарья Герасимовна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
31.07.1952

Сын: Денисенко Юрий Герасимович

Отец ребёнка: Денисенко Герасим Александрович

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
29.12.1954

Дочь: Жемская Надежда Герасимовна

Отец ребёнка: Денисенко Герасим Александрович

Рождение ребёнка
29.06.1959

Дочь: Комлева Ирина Герасимовна

Отец ребёнка: Денисенко Герасим Александрович

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Смерть
1977
Геленджик, город-курорт Геленджик, Краснодарский край
Похороны
Неизвестно
Геленджик, город-курорт Геленджик, Краснодарский край
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