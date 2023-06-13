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Барков Герасим Георгиевич

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Место рождения

Енисейская губерния, Минусинский округ

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

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Дети

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Енисейская губерния, Минусинский округ
Рождение ребёнка
1934

Сын: Барков Иван Герасимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барков Виктор Герасимович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Махракова Екатерина Герасимовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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