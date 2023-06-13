Барков Герасим Георгиевич
Место рожденияЕнисейская губерния, Минусинский округ
Дата рождения1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Енисейская губерния, Минусинский округ
Рождение ребёнка
1934
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Барков Виктор Герасимович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Махракова Екатерина Герасимовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно