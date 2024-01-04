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Ордин Матвей Петрович

Место рождения

Крадихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Ордин Пётр Иванович

Мать: Ордина Параскева Васильевна

Крадихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Клавдия Матвеевна

Мать ребёнка: Ордина Анастасия Фёдоровна

Крадихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Пелагея Матвеевна

Мать ребёнка: Ордина Анастасия Фёдоровна

Крадихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Ордин Пётр Матвеевич

Мать ребёнка: Ордина Анастасия Фёдоровна

Крадихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ордина Анастасия Фёдоровна

Крадихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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