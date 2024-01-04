Ордин Матвей Петрович
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Ордин Пётр Иванович
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Клавдия Матвеевна
Мать ребёнка: Ордина Анастасия Фёдоровна
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Пелагея Матвеевна
Мать ребёнка: Ордина Анастасия Фёдоровна
Рождение ребёнка
1911
Сын: Ордин Пётр Матвеевич
Мать ребёнка: Ордина Анастасия Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно