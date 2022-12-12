Новиков МАТВЕЙ АНДРЕЕВИЧ
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Новиков АНДРЕЙ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.06.1901
Сын: Новиков МИТРОФАН МАТВЕЕВИЧ
Мать ребёнка: Новикова СИНКЛИТИНИЯ ЯКОВЛЕВНА
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Меркулова ОЛЬГА МАТВЕЕВНА
Мать ребёнка: Новикова СИНКЛИТИНИЯ ЯКОВЛЕВНА
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно