Козлова (Третьякова) Фекла Васильева
Место рождения
Дата рождения1767
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1767
Отец: не указан
Мать: не указана
20 лет в 1787 г. Тобольск 156 15 1127 1787 МК+ИР Камышевское
Бракосочетание
25.08.1785
25 августа 1785 года Камышевского села крестьянин Василий Иванов Козлов Терсюцкой слободы крестьянской дочерью девицей Феклой Васильевой Третьяковой первым браком Тобольск 156 15 1125 1785 МК Камышев... Показать все
Рождение ребёнка
04.08.1787
Дочь: Козлова Евдокия Васильева
Отец ребёнка: Козлов Василий Иванов
4 августа 1787 года села Камышевского у крестьянина Василия козлова дочь Евдокия. Тобольск 156 15 1127 1787 МК+ИР Камышевское
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Козлова Фекла Васильева
Отец ребёнка: Козлов Василий Иванов
8 лет в 1795 г. Тобольск 156 15 1139 1795 МК+ИР Камышевское
Рождение ребёнка
1789
Отец ребёнка: Козлов Василий Иванов
6 лет в 1795 г. Тобольск 156 15 1139 1795 МК+ИР Камышевское