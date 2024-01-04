Козлова (Третьякова) Фекла Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова (Третьякова) Фекла Васильева

Место рождения

Терсюкское, Шатровский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1767

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Терсюкское, Шатровский муниципальный район, Курганская область
20 лет в 1787 г. Тобольск 156 15 1127 1787 МК+ИР Камышевское
Бракосочетание
25.08.1785

Муж: Козлов Василий Иванов

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
25 августа 1785 года Камышевского села крестьянин Василий Иванов Козлов Терсюцкой слободы крестьянской дочерью девицей Феклой Васильевой Третьяковой первым браком Тобольск 156 15 1125 1785 МК Камышев... Показать все
Рождение ребёнка
04.08.1787

Дочь: Козлова Евдокия Васильева

Отец ребёнка: Козлов Василий Иванов

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
4 августа 1787 года села Камышевского у крестьянина Василия козлова дочь Евдокия. Тобольск 156 15 1127 1787 МК+ИР Камышевское
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Козлова Фекла Васильева

Отец ребёнка: Козлов Василий Иванов

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
8 лет в 1795 г. Тобольск 156 15 1139 1795 МК+ИР Камышевское
Рождение ребёнка
1789

Сын: Козлов Кирил Васильев

Отец ребёнка: Козлов Василий Иванов

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
6 лет в 1795 г. Тобольск 156 15 1139 1795 МК+ИР Камышевское
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