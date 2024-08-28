Остертаг (Круг (Krug)) Катарина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Остертаг (Круг (Krug)) Катарина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Остертаг Иоганнес

Отец ребёнка: Остертаг Якоб

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Остертаг) Катарина

Отец ребёнка: Остертаг Якоб

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Остертаг Яков

Отец ребёнка: Остертаг Якоб

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Остертаг Петер

Отец ребёнка: Остертаг Якоб

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Остертаг Якоб

Рождение ребёнка
09.08.1835

Сын: Остертаг Конрад

Отец ребёнка: Остертаг Якоб

Смерть
Неизвестно

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