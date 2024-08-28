Остертаг (Круг (Krug)) Катарина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Остертаг Иоганнес
Отец ребёнка: Остертаг Якоб
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Остертаг) Катарина
Отец ребёнка: Остертаг Якоб
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Остертаг Яков
Отец ребёнка: Остертаг Якоб
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Остертаг Петер
Отец ребёнка: Остертаг Якоб
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Остертаг Якоб
Рождение ребёнка
09.08.1835
Сын: Остертаг Конрад
Отец ребёнка: Остертаг Якоб
Смерть
Неизвестно