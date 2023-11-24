Трубицына Анисья Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трубицына Анисья Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1746 г.р.

Дети

Добавил:

ИЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1764

Сын: Трубицын Григорий Никитович

Отец ребёнка: Трубицын Никита Аггеевич

Рождение ребёнка
1766

Сын: Трубицын Логвин Никитов

Отец ребёнка: Трубицын Никита Аггеевич

Ольховатка, Верхнемамонский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трубицын Никита Аггеевич

Смерть
Неизвестно
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