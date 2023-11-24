Трубицына Анисья Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1764
Сын: Трубицын Григорий Никитович
Отец ребёнка: Трубицын Никита Аггеевич
Рождение ребёнка
1766
Отец ребёнка: Трубицын Никита Аггеевич
Ольховатка, Верхнемамонский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно