Осташова (Зайцева) Галина Никодимовна
Место рождения
Дата рождения13.02.1939
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1939
Отец: Зайцев Никодим Павлович
Мать: Зайцева Пелагея Ивановна
Бракосочетание
29.10.1961
Рождение ребёнка
26.08.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Осташов Юрий Александрович
Рождение ребёнка
16.11.1970
Отец ребёнка: Осташов Юрий Александрович