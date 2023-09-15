Осташова (Зайцева) Галина Никодимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осташова (Зайцева) Галина Никодимовна

Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

13.02.1939

Пол

Женский

Добавил:

ВО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1939

Отец: Зайцев Никодим Павлович

Мать: Зайцева Пелагея Ивановна

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
29.10.1961

Муж: Осташов Юрий Александрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
26.08.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Осташов Юрий Александрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
16.11.1970

Сын: Осташов Владимир Юрьевич

Отец ребёнка: Осташов Юрий Александрович

Москва, город федерального значения Москва
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