Золотова Клавдия Филаретовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти1948
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.10.1933
Сын: Золотов Константин Иванович
Отец ребёнка: Золотов Иван Алексеевич
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Рождение ребёнка
10.10.1939
Отец ребёнка: Золотов Иван Алексеевич
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Смерть
1948
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Похороны
Неизвестно
Кладбище села Барановское Воскресенский район