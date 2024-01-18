Золотова Клавдия Филаретовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золотова Клавдия Филаретовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

1948

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1906 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.10.1933

Сын: Золотов Константин Иванович

Отец ребёнка: Золотов Иван Алексеевич

Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Рождение ребёнка
10.10.1939

Сын: Золотов Евгений Иванович

Отец ребёнка: Золотов Иван Алексеевич

Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Золотов Иван Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Смерть
1948
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Похороны
Неизвестно
Кладбище села Барановское Воскресенский район
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