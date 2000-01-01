Кузнецов Спиридон Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смерти07.11.1914
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Бракосочетание
08.11.1889
Рождение ребёнка
14.08.1891
Сын: Кузнецов Александр Спиридонович
Мать ребёнка: Кузнецова Анисья Сергеевна
Рождение ребёнка
1892
Сын: Кузнецов Степан Спиридонович
Мать ребёнка: Кузнецова Анисья Сергеевна
Рождение ребёнка
20.01.1895
Сын: Кузнецов Григорий Спиридонович
Мать ребёнка: Кузнецова Анисья Сергеевна
Смерть
07.11.1914