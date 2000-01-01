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Кузнецов Спиридон Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

07.11.1914

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Кузнецов Михаил Абрамович

Мать: Кузнецова Марина Ивановна

Бракосочетание
08.11.1889

Жена: Кузнецова Анисья Сергеевна

Рождение ребёнка
14.08.1891

Сын: Кузнецов Александр Спиридонович

Мать ребёнка: Кузнецова Анисья Сергеевна

Рождение ребёнка
1892

Сын: Кузнецов Степан Спиридонович

Мать ребёнка: Кузнецова Анисья Сергеевна

Рождение ребёнка
20.01.1895

Сын: Кузнецов Григорий Спиридонович

Мать ребёнка: Кузнецова Анисья Сергеевна

Смерть
07.11.1914
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